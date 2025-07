MG: jovem sobrevive depois levar quatro tiros na cabeça

Um homem de 22 anos sobreviveu depois de ser atingido por quatro disparos de arma de fogo na região da cabeça na noite de quarta-feira (17), no Bairro Bonfim, em Carmo do Cajuru (MG), Região Centro-Oeste do estado. A tentativa de homicídio teria sido motivada por ciúmes envolvendo uma mulher, segundo a Polícia Militar.



Mesmo ferido, a vítima conseguiu conversar com os policiais e relatar detalhes do crime. Ele contou que estava em casa quando foi chamado por um conhecido para usar drogas no portão da residência. Enquanto estavam no local, um terceiro homem surgiu de um matagal e efetuou cinco disparos em sua direção.

Um dos tiros atingiu o portão. Os demais atingiram a vítima, que foi socorrida ainda consciente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital São João de Deus, em Divinópolis (MG), onde segue internado.

De acordo com o relato, um dos autores teria atraído o jovem até o local com o pretexto de usar drogas, enquanto o segundo aguardava para fazer a emboscada.

Dois suspeitos foram presos

Após o crime, equipes da Polícia Militar deram início a um rastreamento e, já nesta quinta-feira (18), conseguiram localizar e prender os dois suspeitos. Um deles foi abordado em um veículo onde os militares encontraram duas munições de calibre 9mm. Ambos possuem passagens anteriores pela polícia.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Itaúna (MG) e apresentados à autoridade policial. A Polícia Civil vai investigar o caso para apurar a motivação e concluir o inquérito.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino