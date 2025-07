Jovem paranaense desaparece em Belo Horizonte e família pede ajuda

Um rapaz de 25 anos, originário do Paraná, está desaparecido em Belo Horizonte. De acordo com a listagem de pessoas desaparecidas da Polícia Civil daquele estado, Alex Maciel da Silva Junior foi visto pela última vez nessa quarta-feira (16/7) na Rua Itapecerica, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital mineira.

De acordo com informações divulgadas pela família do jovem nas redes sociais, ele teria saído para trabalhar em um food truck e, desde então, não foi mais visto e nem deu notícias. Os parentes do rapaz vivem em Maringá, no Paraná, e registraram um boletim de ocorrência naquela localidade.

O pai do rapaz, Alex Maciel da Silva, fez uma postagem pedindo ajuda. No apelo, pede informações que possam levar ao paradeiro do jovem.

