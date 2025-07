MG: pai faz o parto do filho em casa com ajuda médica por telefone

Um nascimento emocionante surpreendeu uma família de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada dessa quarta-feira (16/7). Hyster Pedro Gonzaga, de 25 anos, pai de primeira viagem, realizou o parto do próprio filho em casa, com orientação médica por telefone. O caso aconteceu por volta das 4h37.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Tainara Rocha, de 28, que já é mãe de outros dois meninos, entrou em trabalho de parto em casa. Com 36 semanas e seis dias de gestação, ela não teve tempo de chegar ao hospital.

Diante da emergência, o homem ligou para os bombeiros e foi guiado por profissionais que o orientaram à distância, para a mãe dar luz ao primeiro filho de Hyster, batizado de Benício.

Segundo os militares, o parto correu sem complicações. O recém-nascido registrou índice Apgar 9 e 10. O teste avalia cinco sinais vitais da condição física após o nascimento. O bebê estava ativo e foi amamentado logo após o nascimento.

Além disso, a mãe evoluiu bem e teve expulsão completa da placenta após o nascimento em casa, sem intervenção médica.

Depois dos primeiros cuidados realizados pelos bombeiros, os dois foram encaminhados para o Hospital e Maternidade Municipal de Uberlândia (HMMDOLC), onde seguem em observação conforme protocolo de segurança materno-infantil.

