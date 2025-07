Granada é encontrada em garagem de prédio em BH

Uma granada foi encontrada na garagem de um prédio da Rua Tavares Bastos, no Bairro Cidade Jardim, Região Centro-Sul de BH, na manhã desta quarta-feira (16/7). O artefato explosivo teria sido encontrado pela síndica do prédio, de 55 anos, ao lado de materiais de construção, de acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Ao ver o objeto que se assemelhava à uma granada, a mulher acionou o 190. Os militares isolaram a garagem e os apartamentos.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o esquadrão antibombas também foram acionados e estiveram ao local. As equipes constataram que era de fato uma granada antiga.

O artefato explosivo foi recolhido e levado para a sede do Bope para ser detonado. A área isolada foi liberada. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias por trás da granada na garagem.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apura a ocorrência registrada pela PMMG e informou que, até o momento, ninguém foi conduzido à delegacia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice