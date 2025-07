Acordo visa ampliação de saneamento básico na Bacia do Rio Doce

Prestes a completar 10 anos do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana (MG), na Região Central, 200 municípios que compõem a Bacia do Rio Doce receberão o investimento de R$ 7,54 bilhões, que serão destinados à expansão do saneamento básico. A iniciativa foi apresentada pelo vice-governador, Mateus Simões (Novo), nesta sexta-feira (18/07), e visa a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população afetada pelo desastre.

“Vários estudos já preconizam que, a cada real que é investido em saneamento básico, são R$ 4 que são economizados em saúde. O que queremos é que este recurso atenda aos municípios e venha a levar à universalização tanto do abastecimento de água quanto do tratamento de esgoto”, disse o Ministro das Cidades, Jader Filho.

O investimento foi definido no Programa de Saneamento do Novo Acordo de Mariana e tem como objetivo atender 99% da população da região com acesso a água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto, além da gestão de resíduos sólidos urbanos e macrodrenagem – sistema de gestão de águas pluviais em larga escala.

“Não temos ali um único contrato para todos os municípios, temos centenas de contratos com a Copasa e outras dezenas de contratos com serviços municipais autônomos. O desafio colocado para nós foi resolver o problema da universalização do serviço em um ambiente tão diverso, e a resposta é a concessão em bloco, sempre respeitando a autonomia dos municípios”, explicou Simões.

Mapeamento das necessidades

Segundo o cronograma, entre agosto e novembro, equipes irão visitar as 200 cidades contempladas para fazer o mapeamento das necessidades e prioridades de cada local, por meio de entrevistas com os prefeitos.

No ano que vem, será feita uma consulta pública e os editais de licitação serão lançados entre o fim de 2026 e o início de 2027 para que as obras sejam iniciadas em setembro do último ano. As primeiras entregas estão previstas para setembro de 2030.

O modelo de execução do acordo prioriza parcerias público-privadas (PPPs) ou concessões. De acordo com o governo estadual, a medida visa focar na eficiência e qualidade e minimizar custos futuros.

Segundo Simões, cada município terá autonomia para decidir se irá aderir à proposta. "Se um município não aderir, o que acontece é que sobra mais dinheiro para os municípios que aderiram. 100% do recurso será destinado para a universalização desse direito”, afirma o vice-governador.

O Novo Acordo de Mariana foi assinado em novembro de 2024 pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo com a União junto à Samarco, a Vale e a BHP Billiton Brasil Ltda.

O rompimento da Barragem de Fundão ocorreu em 5 de novembro de 2015, deixando 19 mortos, além de impactos ambientais e econômicos tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo. A tragédia se tornou um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil.