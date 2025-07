Vídeo: tiroteio deixa dois feridos no Bairro Santa Terezinha, em BH

Um vídeo feito por uma câmara de segurança registra imagens de uma manhã tranquila na Rua Francisco Dumont, Bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um menino passa andando de bicicleta, de mochila nas costas, pouco antes das 8h da manhã. De repente, algo inusitado acontece: um tiroteio começa e deixa duas pessoas feridas.





Nas imagens, é possível ver o momento em que dois homens, em cima de uma moto, chegam ao local. Eles param em um bar, em frente a uma igreja, ponto muito movimentado no bairro. Ainda na moto, eles conversam com um homem vestido com um moletom branco. Logo depois, ele começa a correr, enquanto diversos disparos atingem a fachada do estabelecimento e os muros próximos.







O homem ainda tenta voltar ao estabelecimento para baixar a porta, mas o suspeito se agacha e continua atirando no interior do local.





A Polícia Militar (PM) foi até o local e, segundo as informações, duas pessoas foram baleadas, uma no pé e outra na boca. Entre as vítimas atingidas, o homem de moletom, que, segundo a PM, não tem relação com o crime ou com os suspeitos.





Uma das vítimas foi encaminhada para a UPA Santa Terezinha e a outra para o Hospital Odilon Behrens, no Bairro São Cristóvão.

Ainda não se sabe o que motivou o crime. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a equipe da perícia oficial foi até o Bairro Santa Terezinha, ainda na parte da manhã, e que outras informações poderão ser repassadas após o fechamento da ocorrência.

A equipe do EM entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), responsável pelos hospitais, e aguarda retorno sobre o estado de saúde das vítimas.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino