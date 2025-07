BH amplia locais de vacinação contra a dengue a partir desta terça (22/7)

A imunização é voltada a crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, com o objetivo de acelerar a cobertura vacinal.

Com a chegada de mais de 13 mil novas doses do imunizante Qdenga, os pontos de vacinação passarão de 54 para mais de 90.

A cobertura, no entanto, ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde , de atingir pelo menos 90% do público-alvo, atualmente 48,9% para a primeira dose, e apenas 20,8% para a segunda.

Caso a doença seja contraída depois da primeira dose, a segunda deve ser mantida no intervalo padrão, desde que se respeite o mínimo de 30 dias depois do início da infecção.

O esquema vacinal da Qdenga prevê duas doses, com intervalo de três meses entre elas. Crianças e adolescentes que tiveram dengue recentemente devem aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar a imunização.

Para receber a vacina, é obrigatória a presença de um responsável legal e a apresentação de documentos como identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacinação.

Os endereços dos novos pontos de vacinação estarão disponíveis no site da Prefeitura após as 18h desta segunda-feira (21/7), neste link .

Casos de dengue e arboviroses na capital e m 2024 e 2025

Dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontam que, em relação ao período de janeiro a julho de 2024 e 2025, no ano passado, foram 130.516 casos confirmados de dengue, enquanto neste ano, foram 1.245, uma queda de 99,05%.

Das nove regionais da capital, em 2024, a Nordeste liderou com 22.045 casos; e em 2025, a Norte, com 191.

No caso da chikungunya, no ano passado, foram confirmados 6.808; já neste ano, houve apenas 157. Fevereiro foi o mês com maior ocorrência nos dois anos: em 2024, foram 1.815; em 2025, 45. Não foi divulgado o número de casos por região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia