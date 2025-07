Tiroteio termina com um morto e um ferido em bar na Grande BH

Um tiroteio deixou um homem, de 29 anos, morto e outro, de 28 anos, ferido em um bar em Santa Luzia, na Grande BH, na noite dessa sexta-feira (18/07). De acordo com a Polícia Militar, o homem de 28 anos estava no estabelecimento quando uma moto branca se aproximou e o passageiro começou a atirar.

Um policial militar reformado, de 50 anos, que é padrinho do jovem alvo dos tiros, reagiu com a intenção de defendê-lo da agressão. Ele contou aos policiais que tinha ido ao bar no Bairro Padre Miguel comprar uma caixa de cerveja para comemorar o aniversário do afilhado.

O passageiro da moto foi atingido pelos tiros enquanto o condutor conseguiu fugir e deixou o veículo para trás. Segundo os militares, a moto é roubada e a arma usada pelo garupa está com numeração raspada.

O passageiro da moto, suspeito de ter feito os disparos, foi atingido por três tiros no tórax, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Já o jovem de 28 anos, também baleado, foi levado para a UPA Norte.

O militar reformado teve a arma apreendida e foi encaminhado à autoridade policial. O suspeito que pilotava a moto ainda não foi localizado.