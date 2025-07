Homem tenta assaltar jovens com arma falsa e acaba preso após luta corporal

Um homem de 30 anos foi preso por tentar assaltar duas jovens, de 20 e 21 anos, na madrugada desta segunda-feira (21/7) em Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, com uma arma falsa.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), quando as vítimas perceberam que o revólver tratava-se uma réplica entraram em luta corporal na tentativa de conseguir recuperar os celulares roubados, mas o autor do crime fugiu.

Uma equipe da PM que passava pelo local viu as vítimas, que relataram o assalto. Elas informaram as características do homem, o que possibilitou que os agentes o encontrassem. Os militares constataram que ele realizou três roubos consecutivos nas noites de sexta, sábado e domingo no Centro da cidade, usando o mesmo método.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além dele, uma mulher de 24 anos foi presa por dar cobertura na ação, escolhendo as vítimas, sempre mulheres. Um comerciante de 56 anos foi detido como receptador do aparelho. Ele afirmou ter pago R$ 120 pelo celular, que foi devolvido à vítima.