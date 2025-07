Motorista de aplicativo surta, diz que comeria coração de jovem e morre

Um motorista de aplicativo de 34 anos morreu durante um surto psicótico violento em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesse domingo (20/7). O homem ameaçou matar um passageiro, agrediu militares e chegou a arrancar uma policial de dentro da viatura. Ele foi contido e levado à UPA Padre Lázaro, onde morreu após atendimento de urgência.

O caso começou por volta das 7h, quando duas chamadas ao turno da Polícia Militar denunciaram uma briga entre dois homens na estrada General Carneiro, altura do Bairro Nações Unidas. As ligações falavam em luta corporal com duas pessoas feridas.

Uma das denúncias chegou a relatar uma possível morte e pedia urgência, enquanto a outra afirmava que havia uma pessoa gritando por socorro dentro de um carro prata.

No local, os policiais se depararam com o motorista do veículo em estado extremamente agressivo, em "evidente surto psicológico", segundo testemunhas e os próprios militares.

Ataque a militar

O motorista avançou na direção da soldado que manobrava a viatura. Pela janela do motorista, ele agarrou a policial pelo colete e pelo ombro e tentou arrancá-la de dentro do carro, gritando: “Me dá sua arma! Me dá sua arma!”. Enquanto puxava a PM com uma das mãos, apontava o dedo em riste para o rosto dela.

Diante do risco, o sargento desembarcou e efetuou um disparo com arma de choque para conter o homem, que tinha “porte físico avantajado”, conforme o boletim de ocorrência. A corporação considerou que a força do autor poderia colocar em risco a vida da guarnição e de transeuntes, caso ele seguisse agredindo a militar e pegasse a arma.

Mesmo atingido, o motorista resistiu. O médico que o atendeu mais tarde na UPA de Sabará constatou que o primeiro dardo da pistola elétrica ficou preso às roupas, sem perfurar a pele.

O segundo disparo chegou a acertar a musculatura, mas, mesmo assim, ele arrancou os fios do corpo e impediu os efeitos da descarga elétrica. Continuava de pé, agressivo e relutante. Segundo os policiais e testemunhas, ele ainda desferiu golpes contra a militar, de 38 anos.

A equipe verbalizou ordens para que ele parasse. O sargento tentou cessar as agressões com mais um impulso da arma de choque, mas, mesmo com o efeito da carga elétrica por cinco segundos, ele seguiu agressivo, tentando agredir os militares mais uma vez.

Ajuda dos moradores

Nesse momento, moradores da região ajudaram os militares a conter o motorista, que foi imobilizado pelos braços e pernas. Durante a ação, um jovem ensanguentado se aproximou e desferiu um chute contra o homem já contido no chão. Depois, ele foi identificado como o passageiro da corrida que estava em andamento antes do surto.

Mesmo algemado, o homem seguia com falas desconexas, apresentava sinais de uso de substâncias psicoativas e apresentava força física acima do normal. Foi colocado na viatura e levado à UPA de Sabará, onde foi imediatamente encaminhado à sala de urgência. Poucos minutos depois, a equipe médica confirmou a morte.

Surto durante a corrida

O passageiro ensanguentado também recebeu atendimento médico, com lesões no nariz, mãos e perna esquerda. Aos militares, ele contou que o motorista foi buscá-lo no Bairro Santa Mônica, em BH, e seguia em direção ao Itacolomi, em Sabará, acompanhado de um amigo. Era a primeira vez que os amigos viam o motorista, segundo ele.

Durante o trajeto, o passageiro notou que o comportamento do motorista mudou. Isso porque ele começou a demonstrar inquietação, ficou emotivo e passou a desabafar, dizendo: “Minha esposa me traiu e não quer me deixar ver meu filho de 8 anos. A Justiça será feita. Dou tudo para minha esposa e ela está dando para outro”.

Na Rua Mirabela, já em Sabará, o discurso do motorista se tornou ameaçador. Conforme o testemunho, o motorista disse: “O que foi, filho da p...? Vou te matar, encher seu rosto de tiro, comer seu coração, arrancar seus olhos”. Em seguida, pulou para o banco de trás e partiu para a agressão física, desferindo socos contra o rosto do passageiro.

Passageiro conseguiu reagir

O passageiro contou que usou as pernas para segurar o motorista dentro do carro por cerca de seis minutos até conseguir sair do veículo. Do lado de fora, a luta continuou com o motorista tentando enfiar os dedos nos olhos da vítima e acertando novos socos no rosto. Quando os militares chegaram, encontraram os dois no chão.

Quatro testemunhas ouvidas pela PM confirmaram que o motorista apresentava um surto psicótico. Segundo os relatos, mesmo com a chegada dos policiais, ele seguia tentando golpear os agentes.

Segundo a PM, o motorista tinha duas passagens por tráfico de drogas e outra por desobediência e desacato. O passageiro foi conduzido à delegacia para esclarecimentos sobre as agressões.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil (PCMG) para informações sobre as investigações e aguarda retorno. A causa exata da morte do motorista não foi definida.