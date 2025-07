Motorista de aplicativo cruzeirense é preso suspeito de agredir atleticano

Um motorista de aplicativo, de 26 anos, foi preso na madrugada deste domingo (20/7), por suspeita de ter esfaqueado um passageiro, de 39 anos, durante uma corrida. A briga teria sido motivada pela rivalidade entre Atlético e Cruzeiro.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista disse que faz parte de uma torcida organizada cruzeirense, enquanto o passageiro seria de uma organizada atleticana. A vítima foi deixada em um posto de combustíveis na Avenida Pedro II, na altura do Bairro Caiçara, Região Noroeste de BH.

Quando policiais militares, chamados para atender a ocorrência no posto, encontraram o homem caído no chão. Uma mulher, que se apresentou como esposa dele, disse aos militares que o casal estava saindo de um pagode e pediu a corrida. No trajeto, de acordo com as informações da polícia, o motorista contou que integra a Máfia Azul e o passageiro respondeu que é da Galoucura. Por esse motivo, o motorista decidiu encerrar a corrida, parou o carro no posto de combustíveis e pediu que o casal descesse.

Neste momento, segundo a esposa da vítima, os homens começaram a brigar. O motorista, então, pegou uma faca, desferiu vários golpes na barriga do passageiro e fugiu. A mulher entregou aos policiais os dados do motorista. Os militares foram até o endereço onde moram os pais dele. O suspeito não estava em casa. Os familiares ligaram para ele que forneceu sua localização e disse que esperaria a chegada dos policiais.

Versão do motorista

O motorista contou aos policiais que aceitou a corrida, mas que o casal estava embriagado quando entrou no carro. Além disso, ficavam questionando o trajeto durante a corrida. Mas que, em determinado momento, o passageiro o ofendeu com um termo pejorativo usado para se referir a torcedores do Cruzeiro.

Foi então que, conforme o motorista, ele decidiu encerrar a corrida. Ao parar no posto de combustíveis, o condutor alega que o passageiro começou a bater e dar socos no carro.

Ele disse que se sentiu intimidado e pegou uma garrafa para se defender. Contou que acertou a barriga do passageiro com o objeto e foi embora por sentir que a segurança dele estava ameaçada.

Cirurgia e prisão

O passageiro foi levado para o Hospital Odilon Behrens e precisou passar por cirurgia. Segundo os médicos que fizeram o atendimento da vítima na unidade de saúde, as lesões encontradas no corpo são compatíveis com perfurações por objetos cortantes, como a faca. O homem foi atingido em várias partes do corpo.

O motorista também recebeu atendimento médico já que tinha um ferimento em uma das mãos. Depois, recebeu voz de prisão por tentativa de homicídio.