Homem preso em Sabará, na Grande BH, por violência doméstica

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (25/6), em Sabará (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele está sendo indiciado por lesão corporal e ameaça contra a mulher. A vítima tem 22 anos.

As agressões foram denunciadas pela vítima, que fez postagens nas redes sociais, mostrando vídeos dela sendo agredida e ameaçada pelo companheiro. A partir daí, foram iniciadas as investigações, que culminaram com a localização e prisão do homem.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), de Sabará, responsável pelo inquérito policial concluído no último dia 12 de junho.

A investigação teve início em março deste ano, quando aconteceu o primeiro relato formal de violência. Na época, o suspeito foi preso em flagrante. Em 10 de junho, uma nova denúncia chegou à polícia, feito por uma testemunha, que temia pela vida da vítima. Essa testemunha apontou novos atos de violência.

Segundo essa testemunha, ele estava tentando contato com a mulher de 22 anos, mas não obtinha resposta. Ainda, de acordo com a denúncia, vizinhos teriam ouvido agressões físicas e verbais praticadas durante a madrugada.

Os crimes

Ao ouvir a vítima, a mãe dela e o investigado, ficou claro que o relacionamento era marcado por um histórico de violência física, psicológica e intimidação. As agressões ocorriam com frequência ao longo dos anos e se intensificaram nos últimos meses.

“Neste mês de junho, a vítima voltou a sofrer novas agressões, incluindo ofensas, ameaças de morte e lesões corporais. O investigado teria invadido a residência da mulher com um facão, ameaçando matá-la, sendo impedido por um adolescente no local. Na mesma semana, ela foi agredida física e verbalmente durante a madrugada. Os vizinhos ouviram e a situação gerou forte comoção após a mulher divulgar em suas redes sociais o ocorrido”, relatou a delegada Joana Miraglia, da Deam de Sabará.

Em seu primeiro depoimento na delegacia, a vítima contou que vivia numa união estável com o investigado há cerca de cinco anos e vinha sofrendo reiteradas agressões por parte do companheiro.

“Ela afirmou que ele já arremessou objetos contra ela, dando até uma uma cabeçada na boca, além de ameaçá-la verbalmente. Na ocasião, optou por não solicitar medidas protetivas. Já na segunda oitiva, quando foi acompanhada pela equipe da Deam até a delegacia, a vítima relatou novas agressões físicas e verbais e, após ser orientada, solicitou as medidas protetivas”, conta a delegada.

A mãe da vítima disse, em depoimento, que soube das agressões sofridas pela filha e que a viu com a boca machucada, após uma cabeçada desferida pelo investigado.

Por sua vez, o homem negou todas as agressões e ameaças, alegando que a mulher o agrediu com unhadas e socos, e ele, ao tentar se defender, machucou a boca dela porque bateu com sua boca na boca da mulher. Ele alega que usa aparelho ortodôntico. E disse, também, que a companheira bateu a própria cabeça na parede.

A delegada Miraglia diz que os episódios de junho reforçaram a escalada da agressividade e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Com a denúncia, ela explicou que as últimas agressões teriam ocorrido dois dias antes e que os vídeos postados eram de agressões ocorridas anteriormente.

“Diversos registros de ocorrência foram reunidos ao inquérito, além de depoimentos, comunicações de serviço, áudios, vídeos e capturas de tela de postagens públicas da vítima. A materialidade das agressões foi confirmada por laudo pericial, que atestou as lesões corporais, e a vítima também juntou os registros audiovisuais que documentam parte das agressões sofridas”, considera a delegada, que representou pela prisão preventiva do homem.

