Neto agride avô com socos e chutes por briga familiar

Já está em casa o idoso de 70 anos que foi agredido pelo neto, de 12, dentro do Mercado Municipal de Patos de Minas (MG), no Alto Paranaíba. Depois de ser examinado na Santa Casa de Misericórdia da cidade, ele foi liberado.

O caso foi registrado por policiais militares que estavam em uma viatura que passava pelo local no momento em que ocorriam as agressões. O menino atingiu o avó com vários socos e chutes, causando escoriações nos braços e antebraços.

Segundo relato do idoso, o motivo das agressões seria uma desavença que ele teria tido com seu filho, pai do menino, que teria tomado as dores.

Depois de socorrer o idoso, a guarnição da PM se dirigiu à casa da mãe do menino, de 48 anos. Ela confirmou as agressões e disse que o filho estava bastante assustado.

A mulher acusou seu ex-marido, que detém a guarda da criança, de alienação parental, fato que teria motivado o comportamento agressivo do menino.

O caso não foi registrado na Polícia Civil.