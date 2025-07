Professora de BH encontrada morta será velada nesta segunda (21/7)

A professora Soraya Tatiana Bonfim França, de 56 anos, que lecionava história no Colégio Santa Marcelina será velado nesta segunda-feira (21/7), às 17h30, no Cerimonial Santa Casa BH, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte. O enterro será realizado amanhã (22/7), às 9h30, no Cemitério da Paz, no Bairro Caiçara, Região Noroeste da capital.

O corpo foi encontrado nesse domingo (20/7) pela Polícia Militar (PMMG) no Bairro Conjunto Caieiras, em Vespasiano (MG), na Região Metropolitana de BH, com queimaduras na parte interna das coxas e manchas de sangue nas partes íntimas.

Conforme familiares e amigos, a vítima iria para uma festa de aniversário com amigas na sexta-feira (18/7), mas, devido a um mal-estar, desistiu de sair. Por volta das 20h20, ela conversou com o filho, que estava saindo para viajar para a Serra do Cipó e, desde então, não teve mais contato com ninguém. Ela vestia uma roupa cinza, sendo que apenas a parte superior foi encontrada.

De acordo com os policiais, o corpo foi encontrado coberto por um lençol. Ela estava seminua, somente com a parte de cima do vestido. No local, apenas os óculos da professora foram encontrados. A PM recebeu uma denúncia por volta de 10h deste domingo, informando sobre o corpo.

Imagens de câmeras de segurança próximas à casa da professora mostraram, ainda na noite de sexta, dois veículos na porta do prédio, mas não é possível ver ninguém entrando ou saindo do edifício no período.

Na manhã do dia seguinte (19/7), o filho tentou contato por telefone e mensagens, mas não foi atendido. Posteriormente, pediu para que uma tia tentasse contato com a mãe, mas ela também não teve sucesso.

Ao retornar para casa, ele disse que não havia sinal de arrombamento e que a mãe havia saído de casa sem levar documentos ou carteira, as únicas coisas que ele deu falta foram o celular, as chaves de casa e os óculos. Ele ainda tentou localizá-la pelo celular, mas o aparelho estava desligado.

O apartamento onde Soraya morava estava completamente fechado. Com a ajuda de um chaveiro, familiares conseguiram entrar no imóvel, mas não encontraram nenhum sinal da professora. Ainda no sábado, parentes percorreram diversos hospitais de Belo Horizonte, mas sem sucesso.

O filho reconheceu o corpo da mãe no Instituto Médico Legal (IML). A investigação do que ocorreu está a cargo da Polícia Civil (PCMG).

Até o momento, não há suspeitos identificados e nem pistas sobre o que teria motivado o crime. A PCMG investiga o caso como homicídio, com indícios de feminicídio e violência sexual.