Preso motorista que receberia R$ 10 mil para levar droga ao interior de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Mais uma grande apreensão de maconha neste fim de semana em Minas Gerais. Em Pirapanema, distrito de Muriaé (MG), na Zona da Mata, a Polícia Militar encontrou em um carro de passeio 456 barras, totalizando 300 quilos. Dois homens foram presos.

A apreensão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21/7), a partir de uma denúncia anônima, que descreveu as características do veículo com a droga.

Um cerco foi montado e o veículo foi abordado na BR-356. No momento da abordagem, o motorista tentou fugir à pé, mas acabou sendo alcançado e preso.

Droga era do Paraguai

A droga foi encontrada na vistoria feita pelos patrulheiros, escondida em vários compartimentos do carro. O homem contou que estava trazendo a droga desde Foz do Iguaçu e que ela era originária do Paraguai.

O motorista acrescentou que não era o dono da droga e que somente estava fazendo o transporte da carga, que tinha Minas Gerais como ponto final. Pelo trabalho, ele receberia R$ 10 mil. O passageiro também foi preso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os dois homens foram autuados na Delegacia de Muriaé e deverão ser levados, ainda nesta segunda-feira, para o sistema prisional.