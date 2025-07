Sul de Minas registra quarta menor temperatura do país nesta segunda (21)

O Distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a quarta menor temperatura do país segunda-feira (21/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 4,1ºC, às 7h, com sensação térmica de 6,5ºC.

Na ultima quarta (16/7), o distrito marcou 0,3ºC, a menor temperatura do país no dia e a mais baixa do estado em 2025. A sensação térmica foi de 2ºC. Em 30 de maio passado, os termômetros do distrito marcaram 0,4ºC, a segunda mais baixa do ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Cidades mais frias desta segunda-feira (21/7)