Mais de 150 cidades de Minas estão sob alerta para queda de temperatura

O frio não tem dado trégua em Minas Gerais nos últimos dias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 152 municípios estão sob alerta para declínio de temperatura até o fim deste sábado (19/7).

Segundo o órgão nacional, o aviso, de perigo potencial, indica que as cidades podem registrar queda entre 3ºC e 5ºC na temperatura. Nesses locais, há leve risco para a saúde, devido ao frio.

Conforme a meteorologista Anete Fernandes, os episódios frios são comuns no inverno e têm ganhado força neste mês. A temporada também é marcada pela seca, já que as chuvas ficam escassas, provocando piora na qualidade do ar.

"As temperaturas variam de normal a acima da média (em Minas), ou seja, espera-se frio, sim, episódios de frio, mas em uma recorrência menor do que normalmente observamos", explica a especialista.

Previsão do tempo

A previsão indica que há possibilidade de geada em pontos isolados da Região Sul de Minas. Na capital, o dia é de céu claro com temperaturas baixas no início da manhã e à noite, além de tempo seco à tarde, segundo a Defesa Civil Municipal. A temperatura mínima em BH foi de 12,5 °C, registrada na estação meteorológica de Venda Nova, às 3h35. Já a máxima é estimada em 27°C.

O dia será de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados da Região Sul do estado. Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o céu deve ficar parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Os termômetros variam entre mínima de 5°C na Região Sul e 32°C no Norte do estado.

Cidades sob alerta

Água Comprida

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Andradas

Andrelândia

Antônio Prado de Minas

Arantina

Arceburgo

Argirita

Baependi

Bandeira do Sul

Barão de Monte Alto

Belmiro Braga

Bicas

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Repouso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caiana

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Campestre

Capetinga

Carangola

Carmo de Minas

Carvalhos

Cássia

Cataguases

Caxambu

Chácara

Chiador

Claraval

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coronel Pacheco

Córrego do Bom Jesus

Cristina

Delfim Moreira

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Eugenópolis

Extrema

Faria Lemos

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Goianá

Gonçalves

Guaranésia

Guarará

Guaxupé

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Inconfidentes

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapeva

Jacuí

Jacutinga

Juiz de Fora

Juruaia

Laranjal

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Mar de Espanha

Maria da Fé

Maripá de Minas

Marmelópolis

Matias Barbosa

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muriaé

Muzambinho

Natércia

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Palma

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Patrocínio do Muriaé

Pedra Dourada

Pedralva

Pedro Teixeira

Pequeri

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Planura

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Pratápolis

Recreio

Rio Preto

Rochedo de Minas

Sacramento

Santa Bárbara do Monte Verde

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Aventureiro

São João Nepomuceno

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Tomás de Aquino

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador José Bento

Seritinga

Silvianópolis

Simão Pereira

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Uberaba

Virgínia

Volta Grande

Wenceslau Braz