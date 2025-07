Minas registra menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo

O Distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira (17/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 1,6ºC, às 7h, com sensação térmica de 4ºC.

Nessa quarta, o distrito marcou 0,3ºC, a menor do país e a mais baixa do estado em todo o ano de 2025. A sensação térmica foi de 2ºC. No dia 30 de maio deste ano, os termômetros do distrito marcaram 0,4ºC, a segunda mais baixa do ano.

De acordo com o órgão nacional, Campos do Jordão (SP) ocupou o segundo lugar no ranking, com 2,9ºC, seguida da cidade de Maria da Fé, também no Sul de Minas, que registrou apenas 4,1ºC no mesmo horário.

Conforme a previsão do Inmet, a massa de ar seco que atua em Minas Gerais deixa o tempo estável. As temperaturas mínimas seguem baixas, principalmente nas regiões Sul, Oeste, Sudeste e Central.

Assim como em BH, os índices de umidade relativa do ar ficam em torno de 30% a 20% em todo o estado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade abaixo de 30% é considerada um risco à saúde.

A previsão indica que o dia será de céu claro com possibilidade de geada em pontos isolados no Sul de Minas. Nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia será de céu parcialmente nublado com névoa úmida. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.