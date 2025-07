BH registra um dos dias mais frios do ano nesta quarta (16)

O frio não tem dado trégua em Belo Horizonte, que está sob alerta para baixas temperaturas até sexta-feira (18). Nesta quarta (16/7), a capital marcou um dos dias mais frios do ano.

Segundo a Defesa Civil de BH, a região de Venda Nova registrou, às 6h30, 10,6ºC, a nona menor temperatura de 2025. Na Região Pampulha, a mínima foi de 10,7ºC.

De acordo com o órgão municipal, o dia será de céu claro com frio ao amanhecer e à noite e baixa umidade do ar à tarde. Além de baixas temperaturas, BH enfrenta um alerta para índices de umidade em torno de 25% válido até às 18h de domingo (20).

Diante do cenário, a Defesa Civil orienta que a população se hidrate, evite banhos quentes para não potencializar o ressecamento da pele e procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Em relação ao tempo seco, a recomendação é que as pessoas evitem frituras, optem por alimentos leves e frescos, evitem atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h e durmam em locais arejados e umidificados.

Menores temperaturas de 2025 em BH

8,1°C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)



8,8°C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)



9,4°C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)



9,9°C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)



10,0°C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)



10,2°C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras)



10,3°C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova)



10,4°C – 07/07/2025 às 5h50 (Mangabeiras), 08/07/2025 às 7h00 (Cercadinho)



10,6ºC – 16/07/2025 às 6h30 (Venda Nova)



10,8°C – 16/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

Recorde de frio em Minas

O Distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do país nesta quarta-feira (16/7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 0,3ºC, entre 6h e 7h, com sensação térmica de 2ºC.

Esta é a menor temperatura registrada no estado em 2025. No dia 30 de maio deste ano, os termômetros do distrito marcaram 0,4ºC, a segunda mais baixa do ano. De acordo com o órgão nacional, o segundo lugar no ranking também é mineiro. A cidade de Maria da Fé, também no Sul de Minas, registrou apenas 1,4ºC, às 6h. A sensação térmica foi de 3,3ºC. Oito regiões de Minas Gerais estão sob alerta de baixa umidade; saiba quais

Previsão do tempo Conforme a previsão do Inmet, o dia será de tempo estável no estado nesta quarta. Isso porque uma massa de ar seco se intensifica e o sol predomina. No Sul do estado, onde as temperaturas têm sido baixas, há possibilidade de geada.

Segundo o Inmet, esse ar seco vai contribuir para baixos índices de umidade relativa do ar, que ficam entre 30% e 20% à tarde – nível abaixo do ideal para a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nas regiões do Vale do rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, os índices ficam acima de 30%.

A previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.