Por que sentimos mais fome no frio? Nutricionista explica

Com os dias e noites mais frios, não é só o guarda roupa que muda. Os hábitos alimentares também se transformam e muita gente percebe um aumento na vontade de comer, especialmente alimentos mais calóricos, como massas, chocolates e queijos. Embora comum, essa mudança de comportamento tem explicações fisiológicas e pode ser administrada com estratégias simples e conscientes.

Daniele Fava, nutricionista da Hapvida, explica que essa fome maior é uma resposta natural do organismo, que precisa de mais energia para manter a temperatura corporal estável. “Nosso corpo gasta mais calorias no inverno para se aquecer. Isso acaba elevando o apetite, e é aí que surgem as vontades maiores de comer”, explica. Além disso, alterações hormonais também contribuem para esse cenário. “Os níveis de leptina, hormônio da saciedade, diminuem, enquanto os de grelina, que estimula a fome, aumentam”, alerta a especialista.

Como manter o equilíbrio na alimentação?

Apesar dessas mudanças fisiológicas, é possível manter o equilíbrio e seguir uma alimentação saudável. Para controlar a fome e evitar excessos, segundo Daniele, o ideal é apostar em alimentos quentes e nutritivos, como sopas e caldos ricos em legumes, grãos e proteínas magras. “Sopas são ótimas opções, mas precisam ser preparadas com ingredientes saudáveis. Evite creme de leite, queijos gordurosos ou caldos prontos, que têm muito sódio”, orienta.

As escolhas certas também ajudam a reforçar o sistema imunológico, o que é fundamental nesta época do ano, quando aumentam os casos de gripes e resfriados. “Devemos consumir frutas cítricas como laranja, acerola, limão, e também alimentos como alho, gengibre, cúrcuma e cebola, que possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam a proteger o corpo”, destaca a nutricionista.

Hidratação também é essencial no inverno

Como a sensação de sede diminui com o frio, muita gente diminui a ingestão de água ou esquece de se hidratar adequadamente. Daniele orienta que é possível manter a hidratação com alternativas como chás naturais, caldos e até mesmo água morna com limão. “A hidratação é essencial em qualquer época do ano. Ela ajuda na digestão, na circulação e no funcionamento do intestino”, reforça.

Para driblar a fome excessiva e manter o bem-estar, a dica da profissional é respeitar os sinais do corpo, manter os horários das refeições e evitar longos períodos em jejum. Também é válido apostar em alimentos ricos em fibras e com bom valor nutricional, como aveia, frutas cozidas e preparações com especiarias naturais, que ajudam a manter a saciedade e aquecer o organismo.