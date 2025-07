MG: motorista bate carro em poste de energia, foge e deixa quatro feridos

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O motorista de um carro bateu contra um poste de energia elétrica, na madrugada deste sábado (19/7), no Bairro Parque Ozanã, em Varginha, na Região Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o acidente, o condutor fugiu do local, deixando para trás os quatro passageiros.





As vítimas eram dois homens e duas mulheres com idades entre 20 e 25 anos. Segundo os bombeiros, os passageiros tiveram ferimentos leves, foram atendidos e transportados por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Bom Pastor.





Os militares fizeram o isolamento da área, a prevenção de riscos de incêndio e acionaram a Cemig para fazer os reparos na rede elétrica que foi danificada pela colisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.