Um homem, de 30 anos, morreu em um acidente de carro na manhã deste sábado (7/9), no bairro Distrito Industrial, em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem conduzia um carro VW Voyage pela rua Galileu Picorelli, onde perdeu o controle da direção e bateu em um poste de energia elétrica.





Com o impacto, o poste caiu em cima do carro e bloqueou a rua.

As equipes de resgate foram acionadas e constataram a morte do motorista ainda no local do acidente. O corpo foi removido e encaminhado para a funerária de plantão.





Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Cemig trabalharam na ocorrência.