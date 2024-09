Um vídeo flagrou pessoas saqueando a carga de café em pó de um caminhão tombado na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Itapeva, no Sul de Minas, na manhã deste sábado (7/9).

Motoristas pararam os carros de passeio do outro lado da rodovia para saquear a carga. As imagens mostram ainda duas ambulâncias no local do acidente.

O saque de carga é crime previsto no artigo 169 do Código Penal e o autor pode pegar de um mês a um ano de prisão.





Segundo a Arteris, concessionária que administra a pista, o acidente aconteceu às 8h30. O caminhão, que seguia sentido São Paulo, tombou na altura do km 930.

Ao menos três pessoas estavam dentro do veículo na hora do acidente. Um criança, de 8 anos, foi resgatada em estado grave. O motorista e uma menina, de 5 anos, com ferimentos leves, também foram atendidos. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico em um hospital de Bragança Paulista.





Às 10h25, a faixa direita e acostamento foram bloqueados para destombamento e retirada do caminhão.