Veja a previsão do tempo para BH e Minas neste sábado (19/07)

Belo Horizonte deve ter mais um dia frio e seco neste sábado (19/07). Em Minas há possibilidade de geada em pontos isolados da Região Sul. A previsão para a capital é de céu claro com temperaturas baixas no início da manhã e à noite, além de tempo seco à tarde, segundo a Defesa Civil Municipal.

A temperatura mínima em BH foi de 12,5 °C, registrada na estação meteorológica de Venda Nova, às 3h35. Já a máxima é estimada em 27°C.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:

Barreiro: 17,4 °C, à 6h10.

Centro-Sul: 15,5 °C, às 6h30.

Oeste: 16,4 °C, com sensação térmica de 13,4 °C, às 6h.

Pampulha: 13,9 °C, com sensação térmica de 15,1 °C, às 4h.

Venda Nova: 12,5 °C, às 3h35.

Cuidados com o tempo seco

A previsão do tempo também alerta para baixa umidade relativa do ar na capital. À tarde ela deve ficar em torno de 25%. A recomendação da Defesa Civil é que as pessoas evitem frituras, optem por alimentos leves e frescos, evitem atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h e durmam em locais arejados e umidificados.

Em Minas

A previsão para Minas Gerais é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de geada em pontos isolados da Região Sul. Já nos vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o céu deve ficar parcialmente nublado. Nas demais regiões, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. Os termômetros variam entre mínima de 5°C na Região Sul e 32°C no Norte do estado.