Ponte é interditada para manutenção no Noroeste de MG

A ponte sobre o córrego São Bartolomeu, no quilômetro 43,6 da LMG-698, entre Olhos D´Água do Oeste e Santa Luzia da Serra, distritos de João Pinheiro, Região Noroeste de Minas Gerais, está interditada até pelo menos 7 de agosto. A estrutura passa por serviços de manutenção e nenhum veículo pode passar pelo local.

De acordo com o órgão, o dano foi provocado por excesso de carga. A estrutura é considerada antiga, feita de madeira e tem limite de peso de até 8 toneladas. MG: égua cai em fossa desativada e precisa de resgate na madrugada

Durante as obras, motoristas deverão seguir por rotas alternativas. O DER-MG indica duas opções de desvio. A primeira opção é seguir pela Via Café do Amigo, acessando a MG-181 até o km 174,9. No entroncamento com a rodovia municipal Alice Maria de Melo, o motorista deve seguir em direção a Cana Brava até o final do trecho e retornar à rodovia LMG-698.

A segunda alternativa é seguir pela BR-040, acessar a estrada da Destilaria Veredas e, em seguida, seguir pela estrada do Cerradão até chegar à Rodovia LMG-698, no distrito de Olhos D’Água do Oeste. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia