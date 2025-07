Homem tenta atravessar rodovia e morre atropelado em Minas

Um homem, de 53 anos, foi atropelado e morreu na rodovia BR-365, próximo a um viaduto, em Uberlândia (MG), na região do Triângulo. O acidente foi na noite desse sábado (19/7), no Bairro Bom Jesus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro contou que trafegava pela rodovia no sentido da rodoviária da cidade e, depois de passar próximo à barreira de divisão das pistas, foi surpreendido pela vítima, que saltou repentinamente para a via e foi atropelada.

Com o impacto da batida contra o veículo, o homem foi arremessado para a pista contrária. Quando a equipe dos bombeiros chegou, constatou que ele tinha politraumatismo e estava em parada cardiorrespiratória.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e ele chegou a receber atendimento, mas morreu no local.