Acidente entre micro-ônibus, caminhão e moto deixa um morto na MG-050

Um acidente entre micro-ônibus, caminhão e moto na MG-050, altura do quilômetro 148, em São Sebastião do Oeste (MG), na Região Centro-Oeste, matou um homem, de 38 anos, na manhã desta segunda-feira (21/7). Outras três pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Central de Regulação do Samu Oeste/Centro foi acionada às 7h22 para o acidente. No local, a morte foi constatada.

O motociclista, de 54 anos, foi socorrido consciente, queixando-se de dor e apresentando inchaço no punho direito, e encaminhado ao Hospital Santa Mônica, em Divinópolis (MG).

Um passageiro do micro-ônibus, de 33 anos, foi socorrido também consciente, com dor e escoriações no braço esquerdo. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Divinópolis.

Outro passageiro do micro-ônibus, de 39 anos, estava com dor no lado esquerdo do tórax e escoriações no braço esquerdo, além de um corte na orelha esquerda. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para o mesmo hospital que o motociclista.

Já o motorista do micro-ônibus foi socorrido, sem ferimentos, mas em estado de choque. Ele foi encaminhado ao Pronto Atendimento de São Sebastião do Oeste. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) também atuou no atendimento desta ocorrência.