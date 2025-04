Hospital Padre Eustáquio será construído na antiga sede do Galba Veloso

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A construção do Hospital Padre Eustáquio (Hope), que vai concentrar as atividades de quatro unidades hospitalares atualmente dispersas por Belo Horizonte, avançou nesta quarta-feira (16/4). Isso porque a Prefeitura da capital se comprometeu a regularizar o terreno onde o novo complexo será construído, parte dele localizado em um lote pertencente ao município — o espaço fica no Bairro Gameleira, na Região Oeste, onde antes funcionava o Hospital Galba Veloso.

O anúncio da parceria entre o governo estadual e a prefeitura foi feito durante uma reunião com os secretários de Saúde do Estado e do município, além do prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e do deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania).

O secretário municipal de Saúde, Danilo Borges Matias, explicou que o prefeito de Belo Horizonte deu aval para que as secretarias tomem todas as medidas necessárias para viabilizar a construção do complexo hospitalar.

"Esperamos ver essa obra saindo do papel o mais rápido possível", afirmou.

A previsão é de que o Hospital Padre Eustáquio tenha 422 leitos, 60 consultórios e 13 salas de cirurgia, além de realizar 200 mil consultas especializadas e 30 mil internações por ano. O hospital não contará com pronto-socorro, pois será voltado para atendimentos em oncologia, infectologia, hematologia e pediatria.

O complexo reunirá, em um único local, os serviços atualmente oferecidos pelo Hospital Alberto Cavalcanti, Hospital Eduardo de Menezes, Maternidade Odete Valadares e Hospital Infantil João Paulo II, que hoje estão espalhados por diferentes pontos da capital. Também será construído um laboratório centralizado.

A maior parte do novo complexo hospitalar será construída na antiga sede do Hospital Galba Veloso, especializado em atendimentos psiquiátricos, que teve suas atividades encerradas em 2020.

Segundo o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, o Hospital Padre Eustáquio será o mais moderno do país em termos de tecnologia e também a primeira unidade hospitalar adaptável a pandemias.

“Teremos mais de 170 apartamentos, nos quais os pacientes ficarão sozinhos nos quartos. Caso haja uma necessidade de saúde pública, como ocorreu durante a Covid, conseguiremos dobrar o número de leitos sem grandes esforços de infraestrutura”, explica.

O novo hospital será construído no modelo de Parceria Público-Privada (PPP), em que a iniciativa privada ficará responsável pela construção, equipagem e manutenção dos prédios, além dos serviços de limpeza e segurança.

O investimento, que contará com recursos estaduais e federais, além do Acordo de Reparação pelo rompimento das barragens em Brumadinho, será de cerca de R$ 2,3 bilhões, com parte desse valor já disponível no caixa do governo de Minas. Além disso, serão necessários mais R$ 3 bilhões para a operação e manutenção do complexo.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o edital para a licitação deve ser lançado no final do mês, com o leilão previsto para o meio do ano, após a regularização fundiária por parte da prefeitura. A inauguração do hospital está prevista para meados de 2028.

O hospital será gerido pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que já desempenha essa função nas unidades da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) localizadas na capital. Os atendimentos serão totalmente gratuitos, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).