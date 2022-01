Galba Velloso será nova sede do Eduardo de Menezes em BH

Hospital Galba Velloso (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 28/10/2021)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) confirmou na noite desta segunda-feira (3/1) que a nova sede do Hospital Eduardo de Menezes será no Hospital Galba Velloso, referência em atendimentos psiquiátricos na capital, que fica no Bairro Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.Em novembro do ano passado, o Governo de Minas anunciou o investimento de R$ 200 milhões para a construção do novo Hospital Eduardo de Menezes - que é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas e desempenha papel fundamental no enfrentamento da COVID-19.Por meio de nota, a Fhemig esclareceu que o Hospital Galba Velloso foi revocacionado, em outubro de 2020, como Unidade Alternativa de Assistência à Saúde - de forma temporária, inicialmente com previsão de funcionamento por 90 dias e possibilidade de ser prorrogado mediante necessidade motivada pelo comportamento da pandemia.O objetivo era atender aos casos clínicos, não COVID-19, atuando como retaguarda às unidades dedicadas exclusivamente aos pacientes da doença pandêmica. Tal decisão foi prevista no Plano de Capacidade Plena Hospitalar (PCPH) da Fhemig, considerando o contingenciamento de leitos nos hospitais gerais frente ao aumento dos casos de coronavírus.Entretanto, de acordo com a fundação, com a diminuição da incidência dos casos de coronavírus na Região Metropolitana de Belo Horizonte e estabilidade no giro de leitos clínicos, a unidade foi recentemente desmobilizada e os servidores foram remanejados para outras unidades da rede.Os equipamentos foram direcionados para os hospitais Eduardo de Menezes e o Júlia Kubitschek, e estão em uso.O terreno onde está situada a edificação que abrigava a Unidade Alternativa de Assistência à Saúde será utilizado para a construção do novo Hospital Eduardo de Menezes. Em 2020, o Estado de Minas mostrou a preocupação de servidores sobre a falta de locais para atendimento de pacientes com problemas psiquiátricos