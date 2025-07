Motociclista de app é preso por estuprar jovem após corrida na Grande BH

Um motociclista de aplicativo de 32 anos foi preso em flagrante por ter estuprado uma passageira, de 18 anos, na madrugada dessa sexta-feira (18/7), no bairro Belo Vale, em Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a vítima, o homem fez comentários invasivos durante a corrida e, ao final, a ameaçou e cometeu o crime.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o estupro ocorreu quando a vítima fez o pagamento da corrida. De acordo com a vítima, ela conseguiu fugir em um momento de distração do agressor. Na manhã dessa sexta, ela realizou o boletim de ocorrência e informou os detalhes do crime, incluindo dados do motorista que ajudaram na localização do suspeito.

O homem confirmou ter feito a corrida e admitiu que houve relação sexual, mas alegou que foi consensual. De acordo com os militares, ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para a delegacia. A Polícia Civil (PCMG) ratificou a prisão em flagrante e o encaminhou para o sistema prisional, onde ficou à disposição da Justiça. O caso é investigado.

A vítima foi levada para o Hospital Odilon Behrens, onde passou por exames médicos especializados para casos de violência sexual.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem do Estado de Minas procurou a Uber, onde o motorista é cadastrado, e aguarda retorno.