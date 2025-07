MG: foragido por estuprar enteada adolescente é preso na frente dos filhos

Um homem de 44 anos, foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma fiscalização na BR-262, na altura de Rio Casca (MG), na Zona da Mata. Ele estava acompanhado dos filhos de 9 e 16 anos de idade.

O caso aconteceu na última sexta-feira (18/7), quando a PRF fiscaliza veículos que passavam no quilômetro 116 da rodovia. A corporação deu ordem de parada ao carro onde estava a família, um GM Classic, e verificou no sistema que o condutor estava com um mandado de prisão em aberto.

Conforme os registros, o mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) pelo crime de estupro de vulnerável contra a enteada, registrado em 2015. Na época, a adolescente tinha 14 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi preso e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Rio Casca, onde ficou à disposição da Justiça. O carro e os filhos foram entregues aos cuidados da mãe, que é companheira do homem e responsável legal da criança e do adolescente.