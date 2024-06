A antiga Estação Ferroviária Bernardo Monteiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganhou uma nova função. Inaugurada nesta terça-feira (25/6), a "Estação das Artes" agora transforma o lugar em um espaço cultural. O projeto é resultado da parceria entre a prefeitura municipal, a VLI Multimodal e a ONG Viaduto das Artes.

O primeiro espaço da estação vai abrigar uma exposição fixa nomeada de "Estação das Memórias", que será aberta para visitação de segunda a sexta-feira, a partir de 1º de julho. Para ilustrar o trajeto diário de quem passava por lá, a mostra resgata lembranças dos moradores do entorno valorizando as vivências cotidianas. "Nela estão reunidos depoimentos de pessoas que trabalharam na estação quando ela funcionava. É um local reservado para exposição dos causos e histórias que giram em torno da memória desse espaço e homenagens aos trabalhadores", explica a coordenadora do projeto, Dominique Alves.

"O intuito é resgatar a memória e identidade da Bernardo Monteiro e convidar a população a reviver a importância da estação para a construção e desenvolvimento da cidade, além de fortalecer a identidade cultural de Contagem", destaca ela.

O secretário municipal de cultura, Ramon Santos, destacou a importância da revitalização do espaço para toda a população do município, em especial os moradores do entorno do Bairro Bernardo Monteiro. "A revitalização foi feita junto à comunidade, escutando anseios, problemas e expectativas. Essa é uma forma de valorizar ainda mais a cultura da nossa cidade, proporcionando ao contagense um novo local, onde poderá usufruir do seu direito de ter acesso à cultura, além de fortalecer o sentimento de pertencimento do cidadão para com a cidade."

Viaduto das artes

Além da galeria, a estação conta com galpões multiuso e um pátio que atenderão diversas atividades culturais. "Vamos utilizar para rodar algumas oficinas e receber exposições itinerantes. A primeira será de fotografia da comunidade. Já tem outras agendadas, e vamos começar a divulgar na próxima semana", afirma Dominique.

Leia também: Defesa Civil de BH emite alerta de baixa umidade do ar até domingo (30/6)

As oficinas, inicialmente, serão voltadas para crianças e adolescentes da Comunidade do Carrapato, localizada próxima a Bernardo Monteiro. "Também há intenção de levantar o empreendedorismo e a geração de renda na região", reitera a coordenadora.

A ideia é reproduzir o Viaduto das Artes já instalado no Engenho Andrade Pinto, no Barreiro, um equipamento cultural e multidisciplinar. "Sempre respeitando e tendo como ponto de partida a identidade de arte e cultura da comunidade local", conclui Dominique.



Leia também: BH: Morro do Papagaio ganha mural gigante em mais uma edição do Mamu

O Viaduto vem se consolidando como uma instituição com ampla referência em projetos culturais e agora tem a "missão" de revitalizar a estação. "É uma possibilidade para que os moradores de Contagem tenham a Estação Bernardo Monteiro como uma referência de lazer, urbanidade, cultura e cidadania”, destaca o artista plástico, fundador e gestor do Viaduto das Artes, Leandro Gabriel.

Serviço

Local: Rua Desembargador Luciano Souza Lima, 71 - Bela Vista, Contagem