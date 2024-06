Carro desgovernado invade UPA e fere três pacientes, incluindo um bebê

Três pessoas, incluindo uma bebê de 11 meses, foram atingidos por um carro que, descontrolado, invadiu a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Patos de Minas, na Região do Alto Paranaíba, nessa segunda-feira (24/6). O motorista que causou o acidente também precisou de atendimento médico.

Testemunhas contaram que o condutor do carro subiu a rampa de emergência sem o controle da direção e bateu contra cadeiras em estavam pacientes e uma pilastra da unidade.

Um idoso de 77 anos, uma mulher de 44 e o filho dela de 11 meses foram atingidos. Todos passaram por avaliação médica após o acidente. O caso mais grave foi do homem, que foi levado para a Santa Casa com suspeita de fratura em uma das pernas.

O condutor do carro, de 36 anos, foi atendido com crise hipertensiva. Para a Polícia Militar (PMMG) foi informado que ele acompanhava a esposa até a UPA, quando, ao acessar a rampa da unidade, acelerou mais do o necessário por acidente e bateu o carro.

Mãe e filho, apesar do susto e do impacto, não precisaram de internação. A UPA não foi afetada e o atendimento seguiu posteriormente.