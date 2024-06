Bento Benotti tem apenas 6 anos, é artista plástico e vai ter suas obras expostas pela segunda vez. Quem pensa que ele começou há pouco tempo está enganado. O pintor mirim começou a mexer com tinta e pinceis aos dez meses de vida.

Atualmente, ele conta com um acervo de mais de 70 telas. O amor pela arte começou como uma brincadeira de criança e foi expandindo os horizontes do ato de brincar. Neste mês, Bento está expondo 31 telas de seu acervo no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, em Araxá, no Triângulo Mineiro. A exposição fica aberta até 14 de agosto, com entrada gratuita. O teatro funciona das 8h às 18h.

O araxaense começou a pintar muito novo. Sua avó, Vanusa Benotti, conta que tudo começou como uma brincadeira. Segundo ela, o interesse da criança foi crescendo com o tempo. “A gente mexia com algumas coisas aqui em casa de artesanato e tinha tela, tinha tinta e essas coisas. Aí ele se interessou em fazer, de brincar e eu entreguei pra ele, sabe? Aí ficou um trabalhinho bonito, eu já comecei a dar mais materiais pra ele brincar, sabe? Foi interessante. Daí todo dia ele pedia para fazer”, compartilha Vanusa.

A iniciativa para a exposição no teatro municipal da cidade veio da própria avó. Vanusa entrou em contato com e apresentou as obras de seu neto. A coordenadora do Teatro Municipal, Laura Cristina Maximiano Alves, conta que se impressionou com as habilidades da criança. “Nós achamos que seria interessante trazer a exposição para o nosso espaço pelo tamanho talento dele”, revela.

A curadoria das peças foi feita por Laura e pela Cynthia Verçosa, presidente Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB). Laura relata que as 31 telas foram escolhidas com base no espaço disponível. “Ficaram as telas que proporcionam uma melhor visibilidade do público e que coubessem em nosso espaço”, explica.

Além da pouca idade, as obras de Bento Benotti impressionam pela escolha das cores e a forma com que a criança faz as pinturas. “Ele não usa pincel, ele coloca as cores jogando e espirrando a tinta na tela. Outro ponto é que o jogo de cores usado é muito harmônico e muito impressionante para uma criança. Eu estou há dois meses com essas telas na minha frente e eu não me canso de olhar”, ressalta Laura.





O estilo de pintura de Bento leva Laura Maximiano a compará-lo com outro pintor, Jackson Pollock. Os dois se assemelham por utilizarem a técnica do “gotejamento" nas telas. A técnica consiste em deixar as tintas respigar no quadro, a fim de promover a sobreposição das cores e a forma dos contornos.









Segundo Maximiano, a exposição tem atraído a atenção de crianças e pais, assim como turistas que realizam o circuito de museus da cidade. A coordenadora quer ampliar a visibilidade dos trabalhos de Bento.

“O teatro municipal pretende fazer um chamamento para as escolas. Neste momento não foi feito ainda porque o final de bimestre está encerrando, está no período de avaliações. A ideia, então, é fazer o convite para que as escolas venham visitar”, ressalta Laura.

Além da técnica peculiar, as telas de Bento contam com a colocação de objetos como casca de ovos, pedrinhas, bolinhas e aranhas. Uma das primeiras telas do menino, quando tinha apenas 1 ano e 8 meses, conta com uma violinha de plástico e está em exposição.

As telas estão expostas no hall do Teatro Municipal Maximiliano Rocha até o dia 14 de agosto Foto: Laura Maximiano







Pouco depois de completar 1 ano Bento começou a pintar sem auxílio dos familiares. Para a avó, foi nesse momento que o talento do neto ficou nítido. ”Um dia ele teve uma pintura que foi feita aqui e aí acho que a pessoa até duvida, né? Ele fez sozinho, só foi em cima da tela mesmo, colocando as tintas e fazendo o trabalhinho dele. Isso ele estava com um ano e pouquinho e já fazia sozinho. Ele mesmo pegava as tintas e já colocava, não tinha que dar na mão dele. Depois já pegava sozinho e decidia o que ele queria”, relembra Vanusa.





Aos 6 anos, Bento só tem certeza de uma coisa: o seu amor pela pintura. “Ah, ele gosta! A única coisa que ele fala é que ele gosta de pintar. A gente nem fala: ah, você vai ser isso quando você crescer? Muito novinho pra gente mexer com a cabeça dele agora”, conta a avó.

Serviço:

Exposição Bento Benotti

Teatro Municipal Maximiliano Rocha

Até o dia 14 de agosto - das 8h às 18h

Endereço: Av. Antônio Carlos, s/n - Centro, Araxá-MG

Telefone: (34) 3691-7011

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice