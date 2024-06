O dia será de tempo seco em Minas Gerais nesta terça-feira (25/6), especialmente nas regiões Oeste, Noroeste e Triângulo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva.

Segundo o órgão nacional, a estabilidade é decorrente de uma massa de ar seco que atua no centro do Brasil. Além do clima seco, a baixa umidade relativa do ar também causa névoa seca em algumas regiões mineiras.

O dia será de céu claro a parcialmente nublado no Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Vale do Rio Doce, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas demais regiões, o dia será de céu claro a parcialmente nublado.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital terá céu claro a parcialmente nublado nesta terça. A temperatura mínima registrada foi de 15,1ºC, às 5h, na Estação Cercadinho, e a máxima pode chegar a 28ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

Inverno em Minas

O inverno em Minas Gerais começou na quinta-feira (20/6) e promete ser de tempo seco, como de costume na estação. A condição climática favorece as baixas temperaturas ao longo da estação e intensifica a possibilidade de queimadas.

De acordo com a empresa de consultoria meteorológica Nottus, o inverno de 2024 não deve apresentar chuvas em Minas e as temperaturas ficam elevadas. A previsão indica que as principais baixas na temperatura devem ocorrer em julho e de forma esporádica nos demais meses da estação.

O ar seco presente na estação favorece a queda da temperatura durante a noite, causando o friozinho da madrugada. A amplitude térmica é uma grande característica da época, fazendo com que as temperaturas mais baixas sejam registradas nas manhãs e noites e as mais elevadas no período da tarde.