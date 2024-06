A última semana do outono em Minas Gerais será marcada pelas temperaturas amenas e formação de nevoeiro pela manhã. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sol e a baixa umidade prevalecem ao longo da semana.

Com a mudança de estação e o término do mês de junho, o clima no país sofre algumas alterações. O fenômeno climático El Niño, conhecido por causar chuvas torrenciais na região Sul e secas severas no Norte e Nordeste do Brasil, chega ao fim e abre espaço para La Niña, que deve ter início em julho, segundo o Inmet.

No entanto, as condições climáticas não devem afetar Minas Gerais. Isso porque, a Região Sudeste do país é pouco afetada. De acordo com a previsão do Inmet, o tempo segue estável, sem chuvas e com temperaturas amenas na maior parte do estado.

Outras regiões do Brasil

Devido às mudanças, o final do mês de junho será marcado pela ocorrência de chuvas nas regiões Norte, Nordeste e Sul, com previsões de pancadas que podem superar os 60 mm nas duas primeiras regiões e 70 mm no Sul.

Na Região Norte, o Inmet aponta que os maiores acumulados de chuva devem ocorrer no noroeste do Amazonas, norte do Pará, Roraima, além de áreas do leste do Amapá com acumulados que podem superar 60 mm. Nas demais áreas, os volumes devem ser inferiores a 40 mm.

Já na Região Nordeste, a previsão é de pancadas de chuva na faixa leste, que podem superar os 60 mm. Enquanto na faixa norte da região, há previsão de chuva com menores acumulados, no interior pode ocorrer tempo quente e seco. Em relação à região Sul, a previsão de chuvas se concentra nos estados do Paraná e Santa Catarina.

Atuação do El Niño

Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do oceano Pacífico na sua porção equatorial, o El Niño ocorre em intervalos irregulares de cinco a sete anos e tem duração média que varia entre um ano a um ano e meio.

De junho de 2023 a abril de 2024, o El Niño influenciou no aumento das áreas de seca na Região Norte, que passou de fraca a extrema em algumas áreas, enquanto na Região Sul, as áreas com seca moderada a extrema desapareceram gradualmente. Na Região Nordeste ocorreram áreas com seca grave, que retrocederam a partir de março de 2024.

O fenômeno também contribuiu ativamente para os eventos de inundação de excepcional magnitude no mês de maio, o que caracterizou o maior desastre já ocorrido no Rio Grande do Sul.

De acordo com boletim divulgado na última quarta-feira (12), o atual padrão observado de condições de temperatura da superfície do mar do oceano Pacíco equatorial indica valores próximos da média climatológica, apontando para o fim do fenômeno El Niño e a chegada do La Niña, marcado pelo resfriamento anormal das águas do Pacífico.

La Niña

Já a La Niña se desenvolve a partir do resfriamento excepcional das águas do Oceano Pacífico. O fenômeno La Niña ocorre de forma natural e tem características que contrapõe ao El Niño. O fenômeno ocorre em períodos que variam entre 2 e 7 anos e dura cerca de um ano.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), quando o fenômeno ocorre entre junho e agosto, ele pode trazer consequências como inverno árido nas regiões Sul e Sudeste do Brasil e aumento do frio na costa oeste da América do Sul. Já na região leste da Austrália e do continente asiático, as temperaturas tendem a aumentar.