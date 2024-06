Seis cidades de Minas Gerais, com doses da vacina contra dengue prestes a vencer, ampliaram a vacinação contra a doença para o público entre 6 e 16 anos. O Ministério da Saúde permitiu que municípios de todo o país aumentassem a faixa etária caso o estoque do imunizante corresse o risco de passar da data de validade.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o estado recebeu dois lotes da vacina contra dengue com vencimento para 30 de junho, totalizando 78.784 doses. Destas, apenas 1.573 não foram aplicadas e se encontram nas cidades de Coronel Fabriciano, Dionísio, Jaguaraçu, Marliéria, Taquaraçu de Minas e Timóteo.

Dos municípios que podem ampliar a imunização, Timóteo, no Vale do Aço, possui 1.200 doses prestes a vencer, sendo a cidade com maior número de doses a serem redistribuídas. Em seguida vem Coronel Fabriciano, com 300 doses com validade próxima. Em terceiro lugar está Dionísio, com 40 doses, seguida de Jaguaraçu e Taquaraçu de Minas, com 12 e, por último, Marliéria com apenas nove.

Segundo a SES-MG, em todo o estado já foram aplicadas um total de 109.466 doses da vacina contra a dengue, sendo 108.221 da primeira dose e 1.245 da segunda dose. A secretaria informou, ainda, que em caso de necessidade e diante da disponibilidade, os municípios mineiros com doses prestes a vencer poderão ampliar até o limite etário especificado na bula da vacina, que compreende dos 4 aos 59 anos 11 meses e 29 dias de idade.

Estratégias de combate a doença

Em Coronel Fabriciano, onde existem 300 doses próximas da validade, a ampliação será realizada para a faixa etária de 6 a 16 anos, conforme a prefeitura municipal anunciou. Já em Timóteo, a ampliação será para pessoas de 40 a 59 anos, conforme permitido pelo Ministério da Saúde.

A Secretaria de Saúde de Timóteo informou ainda que a quantidade de doses remanescentes da vacina é resultado da baixa adesão à imunização na cidade. Mesmo realizando campanhas de vacinação para o público-alvo inicial, de 10 a 14 anos, a procura foi baixa. Para não perder as doses, a secretaria vai realizar nesta quarta (26/6), uma campanha de multivacinação, das 17h às 20h30, em todas as unidades que possuem sala de vacina.

Belo Horizonte, por sua vez, ficou de fora da ampliação, pois as doses recebidas vão vencer apenas em 2025. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), a cidade recebeu 49.500 doses do imunizante na primeira remessa, em fevereiro, das quais 100% foram aplicadas. A segunda remessa contou com 61 mil doses, sendo 8 mil aplicadas.

Nova ampliação

Esta é a segunda vez que o Ministério da Saúde adota a ampliação temporária do público-alvo. A última foi realizada em abril, diante da baixa procura e da proximidade do vencimento de lotes. À época, a medida serviu para evitar o desperdício de imunizantes com validade até 30 de abril.

"Esta é uma estratégia temporária e excepcional, aplicada apenas para as vacinas que possuem prazo de validade até 30 de junho e 31 de julho de 2024", diz nota técnica publicada pela pasta na última sexta (21/6).

De acordo com a pasta, o Brasil deve receber 6,5 milhões de doses de vacinas contra a dengue ainda neste ano. Mesmo com a ampliação temporária, os governos locais devem adotar estratégias para a garantia de aplicação da segunda dose do imunizante Qdenga.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice