A vacinação contra a dengue em Minas Gerais vai ser ampliada. A Secretaria de Estado de Saúde do estado (SES-MG) informou que vai seguir a recomendação do Ministério da Saúde e vai passar a imunizar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Antes, as vacinas estavam sendo aplicadas na faixa etária de 10 e 11 anos.

Segundo a SES-MG, uma nota técnica do Departamento do Programa de Imunizações, do Ministério da Saúde, será encaminhada aos municípios com as devidas orientações e divulgação. A secretaria disse ainda que os municípios continuam os mesmos previamente definidos e cada um é responsável por operacionalizar a vacinação em seu território.

De acordo com o Ministério da Saúde, as diretrizes para essa vacinação serão atualizadas conforme ocorram mudanças no cenário epidemiológico, novas aprovações regulatórias e disponibilidade de imunizantes no país.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) que informou aguardar orientação da Secretaria de Estado de Saúde para ampliar a faixa etária elegível para receber a vacina contra a dengue na capital.

A PBH reforça ainda que o município recebeu cerca de 49,5 mil doses, quantidade suficiente para garantir a primeira dose do público de 10 e 11 anos. A vacinação teve início em 27 de fevereiro e, até o momento, mais de 15 mil pessoas do público receberam o imunizante. Considerando as duas faixas etárias, são cerca de 48 mil pessoas.

Aumento de casos e mortes

O painel de monitoramento de casos de arboviroses da SES-MG mostra um aumento de 16% de casos confirmados e 23% de mortes por dengue em Minas. No boletim divulgado pela pasta, na segunda-feira (4/3), eram 144.319 casos confirmados, 44 mortes confirmadas, 406.99 casos prováveis e 265 em investigação.

Já nesta quinta-feira (7/3), o painel registra 167.093 casos e 54 mortes confirmados para a doença, 463.669 casos prováveis e 290 mortes em investigação.