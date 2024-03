A maior parte do estado de Minas Gerais prevê pancadas de chuvas nesta quinta (7/3)

Três cidades de Minas Gerais estiveram entre as seis que registraram maior volume de chuva no Brasil nas últimas 24 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a medição considera o período até às 8h desta quinta-feira (7/3).

Segundo o levantamento do instituto, Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, foi a cidade que teve o segundo maior volume, de 101,6 milímetros (mm), atrás apenas de Paraty (RJ), que liderou com 134,4 mm.

Os municípios de Ibirité (Rola Moça) e Sete Lagoas, ambas na região Central de Minas, também entraram no ranking, com 49,2 mm e 48,4 mm, respectivamente.

As regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste, Central, Triângulo, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana e Vale do Rio Doce podem ser atingidas por pancadas de chuva no dia de hoje.

Confira os maiores volumes de chuva nas últimas 24h:

Paraty (RJ): 134,4 mm

Divinópolis (MG): 101,6 mm

Bertioga (SP): 84,4 mm

Arraial do Cabo (RJ): 52,4 mm

Ibirité-Rola Moça (MG): 49,2 mm