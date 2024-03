A região Centro-Sul é uma das que apresentam risco geológico forte; na primeira semana do mês, a regional já atingiu mais da metade do esperado para março

Depois da forte chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde dessa quarta-feira (6/3), a Defesa Civil emitiu um alerta para risco geológico forte para três regiões da capital.

O alerta é válido até segunda-feira (11/3) para as regiões Oeste, Barreiro e Centro-Sul. A Região Noroeste também se encontra sob alerta, mas para risco moderado.

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.



Caso algum destes sinais seja observado, a recomendação é que a pessoa saia imediatamente do imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar deve ser acionado pelo número 193.





Sinais de que deslizamentos podem acontecer

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Muros e paredes estufados

Estalos

Chuva de quarta em BH

Na tarde dessa quarta, por volta de 17h, a capital registrou uma chuva forte na região Oeste, com precipitações entre 2mm e 5mm a cada cinco minutos. Às 17h20, a região da Pampulha também foi atingida por chuva forte. Choveu de forma moderada nas regiões do Barreiro, Noroeste e Centro-Sul.

De acordo com a Defesa Civil, havia risco de o Ribeirão Arrudas e Córrego Ferrugem transbordarem, o que causou o bloqueio da Avenida Tereza Cristina por volta das 17h, nas regiões Oeste e do Barreiro.

Nos primeiros cinco dias de março, a região Centro-Sul de Belo Horizonte já registrou quase metade do volume esperado para todo o mês. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas de chuvas isoladas devem permanecer em BH até sábado e se intensificar a partir de domingo.

Veja o volume de chuva nas últimas 12 horas:

Barreiro: 6,2 (3,1%)

Centro Sul: 4,2 (2,1%)

Leste: 3,4 (1,7%)

Nordeste: 4,6 (2,3%)

Noroeste: 9,2 (4,7%)

Norte: 5 (2,5%)

Oeste: 5,8 (2,9%)

Pampulha: 8,2 (4,2%)

Venda Nova: 7,4 (3,7%)

Acumulado de chuva no mês de março:

Barreiro: 107 (54,2%)

Centro Sul: 107,2 (54,3%)

Leste: 32,4 (16,4%)

Nordeste: 17,2 (8,7%)

Noroeste: 57,6 (29,6%)

Norte: 14,4 (7,3%)

Oeste: 73,2 (37,1%)

Pampulha: 53,2 (26,9%)

Venda Nova: 18 (9,1%)

Média climatológica para março: 197,5 mm