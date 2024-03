Em BH, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas

O dia pode ser de pancadas de chuvas na maioria das regiões de Minas Gerais nesta quinta-feira (7/3). O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado com altas temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Noroeste, Central, Triângulo, Oeste, Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Metropolitana e Vale do Rio Doce podem ser atingidas por pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As regiões Norte, Jequitinhonha e Mucuri devem ter céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A temperatura mínima registrada foi de 15,3°C, em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 35°C, nas regiões Norte e Jequitinhonha.

Em Belo Horizonte, a previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas, por vezes fortes, nesta quinta. As chuvas podem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde e podem ir até sábado, intensificando no domingo.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada na capital foi de 19°C, a máxima pode chegar a 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.