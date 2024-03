A queda do avião da Polícia Federal no Aeroporto da Pampulha nesta quarta-feira (6/3) vitimou os agentes José de Moraes Neto e Guilherme de Almeida Iber. Ambos faziam parte do Centro de Operações Aeronáuticas da PF (CAOP), responsável por pilotar as aeronaves da corporação.

A queda do avião Cessna 208B Grand Caravan, de prefixo PR-AAB, é o segundo acidente com o modelo no Brasil em menos de seis meses. Em outubro de 2023, um acidente com o mesmo modelo matou 12 pessoas no Acre.



Além disso, o episódio desta quarta-feira não é o primeiro acidente aéreo na região. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) registrou, em dez anos, 13 ocorrências de acidentes, 83 de incidentes e cinco de incidentes graves no Aeroporto da Pampulha e em regiões próximas.





Relembre alguns casos

20/4/2021

De acordo com informações dos bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h e, momentos antes, o avião fazia procedimentos de arremetida na pista do Aeroporto da Pampulha, movimento em que o piloto suspende o pouso e retoma potência para uma nova decolagem.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMG), havia três pessoas no avião. Uma delas sofreu escoriações. O piloto morreu. A terceira vítima foi retirada em estado grave.

7/9/2020

A turbina de um avião pegou fogo no Aeroporto nesta data. O acidente ocorreu com uma aeronave de médio porte e prefixo PR-AUR. O avião parou no fim da pista, para o lado da Avenida Cristiano Machado. A aeronave pertencia à empresa WRV Empreendimentos e Participações. Os três ocupantes saíram sem ferimentos.

7/6/2015

Em 2015, um avião de pequeno porte caiu em cima de uma residência no Bairro Minaslândia, Região Norte de BH, instantes após a decolagem no Aeroporto da Pampulha. O acidente ocorreu na Rua São Sebastião, próximo à estação de metrô Primeiro de Maio. Os três vítimas foram o piloto, copiloto e um tripulante.

De acordo com a Cenipa, o avião estava em "decolagem americana", quando o equipamento ganha altitude de forma abrupta, atingindo 1.700 pés em 15 segundos. A manobra é proibida em áreas densamente povoadas e para pilotos sem habilitação para esse tipo de decolagem.

14/11/2013

Em novembro de 2023, o Aeroporto da Pampulha ficou fechado em parte do dia após um incidente envolvendo um avião. Um jato particular teve problemas no momento da decolagem e saiu parcialmente da pista. Na época, testemunhas disseram que um dos pneus estourou. Não houve registro de feridos.

24/2/2008

Um avião monomotor caiu em um parque da capital mineira. A aeronave pertencia à Viação Transmoreira e era utilizado apenas para viagens particulares dos proprietários. O avião saiu da cidade de Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro, onde ficava guardado, e havia pousado no Aeroporto da Pampulha pouco antes das 8h. Na nova decolagem, às 8h44, ela seguia em direção a Juiz de Fora. Cerca de três minutos depois, a viagem terminou no choque com a Serra do Curral.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice