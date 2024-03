Um homem de 30 anos foi morto por policiais militares enquanto cometia um assalto a uma casa no Centro de Curvelo, na Região Central de Minas.





O suspeito conta no boletim de ocorrência que invadiu a residência nessa terça-feira (5/3) junto com um adolescente de 17 anos. Na casa estavam um casal de idosos, de 84 e 78 anos, e a filha deles, de 37. Os assaltantes fizeram todos eles de refém enquanto tentavam roubar objetos de valor.

Vizinhos viram a situação e ligaram para a Polícia Militar. Quando chegaram ao local, os policiais anunciaram que a casa estava cercada e mandou que os assaltantes se entregassem. No entanto, os criminosos teriam apontaram as armas para os policiais, que atiraram.Os dois tentaram fugir pela porta da frente da casa, mas foram capturados pelos policiais. O adolescente estava com uma réplica de arma de fogo e não foi baleado. Já o comparsa foi atingido e morreu a caminho do hospital.A família vítima do assalto não se feriu.