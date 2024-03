A queda do avião Cessna 208B Grand Caravan, de prefixo PR-AAB, da Polícia Federal ocorrido nesta quarta-feira (6/3) em Belo Horizonte é o segundo acidente com o modelo no Brasil em menos de seis meses.

No final de outubro do ano passado, um acidente com o mesmo modelo, de prefixo PT-MEE, que iria de Rio Branco, capital do Acre, até Envira, no Amazonas, matou 12 pessoas – oito homens, três mulheres e um bebê de um ano.

O Cessna 208B tem capacidade para transportar entre 10 e 14 passageiros, além do piloto e co-piloto. O custo do avião é de cerca de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

A Polícia Federal informou que dois tripulantes morreram no local, os policiais Guilherme de Almeida Irber e José Moraes Neto. Uma terceira vítima o mecânico da empresa terceirizada Walter Luís Martins, foi socorrido para o hospital João XXIII. Ele está lúcido e orientado.