A queda de um avião no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6/3), matou duas pessoas e deixou uma ferida. De acordo com o tenente Henrique Barcellos, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a comunicação do acidente chegou às 14h27 para a corporação. Por volta das 16h, os Bombeiros continuavam trabalhando para a garantia da segurança no local.

“Assim que a gente recebeu a chamada, as primeiras equipes já atuaram nos primeiros minutos, porque ao lado da pista do aeroporto funciona a Academia de Bombeiros Militar, onde temos equipes de prontidão”, afirmou o tenente Barcellos. Segundo ele, foi necessário o combate às chamas por causa de um incêndio que se iniciou no local do acidente.

“A partir do combate, as guarnições conseguiram chegar às vítimas e perceberam que duas delas já estavam em óbito pela queda. Uma terceira foi atendida pela corporação e levada de aeronave ao hospital”, acrescentou.



Sobre a identificação das vítimas, o tenente disse que as informações da corporação são de que se trata de uma aeronave da Polícia Federal (PF), mas o reconhecimento dos mortos ainda está em processo. Um trabalho de perícia ainda deve ser realizado.

Leia também: Avião que caiu na Pampulha, em BH, tinha acabado de decolar do aeroporto



O trabalho da corporação agora é voltado para garantir a segurança da cena. “Trata-se de um acidente aeronáutico com a presença de alguns líquidos inflamáveis, que ainda podem estar presentes no local. Tivemos um incêndio debelado e as equipes continuam preservando a segurança no local para que os próximos trabalhos sejam realizados”, finalizou o tenente.