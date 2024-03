Avião caiu no Aeroporto da Pampulha nesta quarta-feira (6/3)

Internautas compartilharam, na tarde desta quarta-feira (6/3), imagens da queda do avião no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida por causa do acidente.

A aeronave, modelo Cessna 208B, perdeu altitude e caiu na lateral da pista instantes após decolar.

O avião já foi retirado da pista e o incêndio foi debelado pela Infraero. Os bombeiros estão apurando mais informações sobre a causa do acidente e o paradeiro da vítima socorrida.

Segundo Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a Polícia Federal (PF) é proprietária da aeronave, de capacidade de nove passageiros. No registro, a situação de aeronave estava normal.