O avião monomotor que caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6/3), tinha acabado de decolar do mesmo terminal. De acordo com informações do tráfego aéreo na capital, a aeronave decolou da cabeceira mais próximo a Avenida Cristiano Machado e colidiu com a pista a cerca de 100 metros da Avenida Antônio Carlos, ao lado da barragem da Lagoa da Pampulha.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas pessoas morreram e uma foi socorrida. O acidente ocorreu às 14h14 e foi flagrado em vídeo.

O avião já foi retirado da pista e o incêndio foi debelado pela Infraero. Os bombeiros estão apurando mais informações sobre a causa do acidente e o paradeiro da vítima socorrida.

Imagem mostra trajeto da aeronave que caiu nesta quarta (6/3) em BH Flight radar/Reprodução





Segundo Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a Polícia Federal (PF) é proprietária da aeronave, de capacidade de nove passageiros. No registro, a situação de aeronave estava normal.