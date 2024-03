A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que vai deslocar uma equipe de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), no Rio de Janeiro, para investigar as causas da queda de um avião no Aeroporto da Pampulha, nesta quarta-feira (6/3). Duas pessoas morreram e uma ficou ferida, ela foi encaminhada para o Hospital Pronto Socorro João XXIII.

Os agentes da FAB foram acionados para realizar uma ação inicial, com técnicas específicas para levantar as informações necessárias sobre a aeronave. “Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave”, escreve a FAB em nota.

Os militares ainda informaram que a conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência e da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.