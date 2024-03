Avião da PF caiu dentro do Aeroporto da Pampulha, poucos metros antes da barragem

O avião Cessna 208B, que caiu no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6/3), fez dois sobrevoos na Região Metropolitana nos últimos dois dias. O registro é do site Flight Radar, que mapeia a rota de diversas aeronaves pelo mundo.





Na terça-feira (5/3), a aeronave decolou da Pampulha às 14h29, passou por Ribeirão das Neves, Contagem, Ibirité, Casa Branca, Palhano, Rio Acima, Sabará, e retornou para Belo Horizonte. O trajeto durou aproximadamente 30 minutos.

Na segunda (4/3), o avião decolou às 16h28, passando por Ribeirão das Neves, Juatuba, Mateus Leme, São Joaquim de Bicas, Rio Acima e Sabará. A aeronave voltou para a Pampulha às 17h06.

Em nota, Força Aérea Brasileira (FAB) informou que vai deslocar uma equipe de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), no Rio de Janeiro, para apurar as causas da queda desta tarde de quarta-feira.

Os militares ainda informaram que a conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência e da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

O acidente deixou duas pessoas mortas e uma terceira foi encaminhada para o Hospital Pronto Socorro João XXIII.