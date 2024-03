Avião caiu no aeroporto da Pampulha na tarde desta quarta-feira (6/3). Bombeiros trabalham para garantir a segurança no local.

O avião monomotor que teve um acidente no Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (6/3), caiu a cerca de 100 metros da Avenida Antônio Carlos, na altura da barragem da Lagoa da Pampulha. Conforme o Corpo de Bombeiros, a queda foi próximo a um canteiro de obras onde havia trabalhadores no momento.

Duas pessoas morreram e uma foi socorrida e encaminhada para o Hospital João XXIII. O acidente ocorreu às 14h14 e foi flagrado em vídeo. O avião já foi retirado da pista e o incêndio foi debelado pela Infraero. Os bombeiros estão apurando mais informações sobre a causa do acidente e o paradeiro da vítima socorrida.





Segundo Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), a Polícia Federal (PF) é proprietária da aeronave, de capacidade de nove passageiros. No registro, a situação da aeronave estava normal.

Investigação

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que vai deslocar uma equipe de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), no Rio de Janeiro, para investigar as causas da queda.

Os agentes da FAB foram acionados para realizar uma ação inicial, com técnicas específicas para levantar as informações necessárias sobre a aeronave. “Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave”, escreve a FAB em nota.

Os militares ainda informaram que a conclusão da investigação terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência e da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.